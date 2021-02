Premiato il Karate Piacenza Farnesiana: è nella top 30 d’Italia

Nuovo prestigioso riconoscimento da parte della Fijlkam (unica Federazione riconosciuta dal Coni per i settori karate, lotta e judo) per il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic. La palestra piacentina, fondata nel 1987, si è classificata ancora una volta tra le prime 30 società d’Italia su 1.200 realtà affiliate per il karate, classificandosi al 22° posto.

Il direttore tecnico del Karate Piacenza, Gian Luigi Boselli, l’istruttore Pier Paolo Cagnoni e il tecnico Giorgio Livelli commentano con soddisfazione il risultato raggiunto ed evidenziano che “nel mese di febbraio 2020 Giulia Ghilardotti ha conquistato anche il titolo italiano, che purtroppo non è stato conteggiato nella classifica in quanto l’attività agonistica è stata sospesa in Italia appena dopo a causa della pandemia: per questo i punteggi 2020 non sono stati considerati”.

Nel recente passato il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic ha avuto numerosi riconoscimenti quali il premio nel 2017 dal Coni di Piacenza in concerto con il Comune di Piacenza per la migliore società nell’attività giovanile di tutti gli sport di Piacenza e provincia, il premio nel 2020 dal Coni Emilia Romagna come migliore società nell’attività agonistica e giovanile di Karate in Emilia Romagna e come seconda società di Piacenza e provincia in tutti gli sport e sempre nel 2020 il cospicuo premio del Comune di Piacenza per la ripartenza dell’attività.