Giro d’Italia 2021, la carovana rosa nel Piacentino per due tappe

Il Giro d’ Italia torna e raddoppia. Sarà un’edizione, quella 2021 della “corsa rosa”, dalla forte valenza per il territorio piacentino, interessato da ben due frazioni dal passaggio della più importante corsa a tappe della nostra nazionale. Oltre all’appuntamento dell’11 maggio, quando Piacenza sarà la partenza della quarta tappa che arriverà a Sestola dopo aver attraversato l’asse Est della via Emilia con i comuni di Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno, il nostro territorio sarà interessato da un’altra frazione, questa volta attraverso un transito. Il bis sarà per la tappa Rovereto-Stradella di giovedì 27 maggio, quando la carovana rosa arriverà da Cremona per attraversare Castelvetro, Monticelli d’Ongina e Caorso, toccare la città di Piacenza e dirigersi verso Ovest passando da Rottofreno, Sarmato e Castel San Giovanni.

