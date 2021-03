Calcio Dilettanti, l’Eccellenza può ripartire: non ci saranno retrocessioni

Il campionato di Eccellenza si prepara a ripartire. Questo stando a quanto emerso questa mattina dopo il Consiglio federale della Figc, riunitosi per discutere proprio di un’eventuale riavvio della quinta serie del calcio italiano. A dare l’annuncio è stato il presidente Gabriele Gravina. Non ci saranno retrocessioni in Promozione.

Per ora non sono state indicate date ufficiali: in questo senso bisognerà attendere il prossimo consiglio direttivo che si riunirà il 10 marzo.