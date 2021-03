Calcio Dilettanti, stop definitivo dalla Promozione alla Terza Categoria

Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi ieri a Roma ha definito le linee guida per la ripresa del campionato d’Eccellenza (data presumibile di ripartenza l’11 aprile, ndc) e, come ampiamente preannunciato, ha stabilito di comunicare alla Figc che “non vi sono le condizioni per la ripresa dell’attività in ambito regionale non di rilievo nazionale, risultando di competenza federale ogni decisione relativa all’attività giovanile” (tuttavia già deliberata la definitiva sospensione del campionato nazionale juniores Under 19).

Ufficializzando, di fatto, la totale sospensione dei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria e con ogni probabilità le relative competizioni di stampo giovanile.

Tornando al tema dell’Eccellenza, categoria per la quale l’iter per il nuovo marchio di ambito riconosciuto come di preminente interesse nazionale è in via di completamento, la Lnd ha concordato sull’opportunità di non procedere alle retrocessioni nel ridotti ed anomali gironi che verranno composti a tempo debito e che saranno oggetto della ripresa, determinando inoltre il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive per quelle società, tra cui le tre piacentine (Agazzanese, Nibbiano&Valtidone e Vigor Carpaneto), che decideranno, o per meglio dire hanno già deciso di non proseguire l’attività in questa più che tribolata annata. Altro veto nei confronti delle tante realtà che non si presenteranno ai nastri di ripartenza quello di non poter dare il via libera per la ripresa degli allenamenti collettivi, opportunità che invece sarà immediatamente accordata ai club che hanno dato il proprio assenso a giocare, peraltro non prima del definitivo espletamento dell’iter burocratico che garantirà all’Eccellenza il timbro di competizione a carattere nazionale.

Frattanto i club parmensi più ambiziosi, vedi Borgo San Donnino e Piccardo Traversetolo, sono in pressing su più giocatori di grido tesserati per le nostre società: “radiomercato” dà in partenza dal Nibbiano & Valtidone gli attaccanti Ridolfi e Rantier, il centrocampista Mastrototaro e il difensore Fogliazza, così come i bomber della Bobbiese, Luca Franchi e Burgazzoli, nonché i due valenti attaccanti dell’Agazzanese, Sasà Bruno e Minasola.

Tuttavia, vista la situazione generale, si riprenderà davvero a giocare in Eccellenza?