Emma Casati non delude mai: agli italiani di cross è medaglia d’argento

Grande prestazione per la piacentina Emma Casati che, ai campionati italiani di Cross di Campi Bisenzio, nel Fiorentino, ha conquistato la medaglia d’argento nella corsa campestre. La Casati, allieva del tecnico Giuliano Fornasari, si conferma come una delle promesse più importanti e concrete dello sport di casa nostra. Dopo i titoli italiani nel mezzofondo nella categoria Allieve, la Casati sta rispettando le aspettative e anche nella categoria superiore prosegue l’incetta di titoli e medaglie. In terra toscana, l’atleta biancorossa ha chiuso a 8 secondi soltanto dalla friulana Ilaria Bruno che ha piazzato nel finale l’azione decisiva, sorprendendo le avversarie capeggiate proprio da una Casati che può accogliere il risultato con estrema soddisfazione.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà