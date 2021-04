Pallanuoto Serie B: l’Everest Piacenza dei giovani guarda già ai playoff

Ancora una giornata di sosta per il campionato di pallanuoto di Serie B, che ritornerà sabato 17 aprile per disputare la quinta e ultima giornata nel girone di andata. Per quanto riguarda l’Everest Piacenza, inserita nel girone 3, la squadra biancorossa ha totalizzato due vittorie, a fronte di una sola sconfitta, che le hanno permesso di acquisire il secondo posto nella classifica del girone, e nel prossimo turno affronterà la Reggiana, ultima e ancora a secco di vittorie.

Un inizio sorprendente (ultimo posto nella scorsa stagione, ndc) con buona parte del merito da suddividere tra la squadra e l’allenatore siracusano Vincenzo Di Grande, che ha voluto scommettere sull’inserimento di tanti giovani provenienti dal settore giovanile biancorosso. “Il mio progetto – conferma Di Grande – peraltro condiviso dalla società, è di costruire nel tempo una squadra formata da giovani piacentini, e devo ammettere che la qualità non manca a questi ragazzi. Nel corso del campionato ho concesso spazio ad alcuni under 18 come Simone Paradiso, Carlo Clini e Federico Nani, e presto toccherà ad un altro esordiente”. Il tutto con un obiettivo ben chiaro: la qualificazione ai playoff promozione.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ IN EDICOLA NELL’ARTICOLO DI LEONARDO PIRITI