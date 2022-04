Pallanuoto Serie B, Piacenza supera Modena 7-8 al termine di una sfida equilibrata

La Piacenza Pallanuoto batte Modena 7-8 al termine di una sfida avvincente e dal risultato sempre in equilibrio. Il 2-0 per i modenesi del primo tempo chiarisce che anche questa gara sarà di sofferenza; l’espulsione di Frodà dopo cinque minuti complica ulteriormente le cose ma permette a Spadafora di emergere come giocatore tuttofare della sua squadra, ottimo in difesa e marcatore di quattro gol. La partenza della gara per le due squadre è più atletica che tecnica, nel primo tempo ci sono continui ribaltamenti di fronte ma scarse idee di gioco, i piacentini hanno carenza di schemi nella manovra d’attacco e riescono ad imporsi più per le varie soluzioni personali che per un gioco corale; mancano anche lucidità e cinismo sotto la porta avversaria. Solo nel secondo tempo Piacenza Pallanuoto 2018 dà un saggio della propria caratura con un parziale di 1-5. Nel quarto tempo quando i modenesi sono avanti di una rete a quattro minuti dalla fine Piacenza ha un impennata di orgoglio e così Molnar e Giacobbe raddrizzano una situazione piuttosto contorta.

Sea Sub Modena – Piacenza Pallanuoto 7-8 (2-0, 1-5, 3-1, 1-2)

Sea Sub Modena: Pederielli, Gatti, Pinotti (2), Cojacetto, Bonacini, Trocciola (3), Andre (2), Calabrese, Sorbini, Testini, Righetti, Lorenzoni, Martini. All.: Mezzadri.

Piacenza Pallanuoto: Bernardi, Branca, Nani, Giacobbe (3), Frodà, Martini, Merlo, Spadafora (4), Clini, Molnar (1), Zanolli, Puglisi, Bosi. All.: Cagnani.

Arbitro: Buonpensiero.