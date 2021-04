Alessandro De Respinis a Zona Piace dopo il ko rimediato con l’Albinoleffe

Un lunedì sera calcistico molto differente rispetto a quello che si ipotizzava ieri. A Telelibertà, la consueta puntata di Zona Piacenza non sarà di celebrazione dei biancorossi che, dopo il ko di ieri con l’Albinoleffe, si ritrovano ancora in attesa della certificazione matematica della salvezza nel girone A di serie C. Dalle 20,15, nello studio di Corrado Todeschi si parlerà della deludente prestazione dei ragazzi di Scazzola e si analizzeranno gli scenari futuri che, nonostante tutto, dovrebbero essere al riparo da amare sorprese. Annunciato tra gli ospiti, il centravanti Alessandro De Respinis. Una puntata che sarà anche occasione per parlare di serie D con il Fiorenzuola protagonista di una gara fantastica, vinta grazie alla rete di Arrondini giunta in pieno recupero. Tre punti che mantengono in orbita i valdardesi che, alla vigilia della lunga pausa che interesserà il torneo, si ritrova ancora in vetta alla graduatoria a bracceetto dell’Aglianese. La puntata sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

