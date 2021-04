Serie B, prima amichevole e prima vittoria per il Piacenza Baseball contro Lodi

Il Piacenza baseball esce vittorioso dal primo incontro del 2021. Domenica 25 aprile, al diamante De Benedetti di Piacenza, i biancorossi hanno affrontato in un allenamento congiunto gli amici dell’Old Rags Lodi; formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie C con forti ambizioni di promozione.

L’incontro si è disputato sulla lunghezza di 11 innings per dar modo a tutti i lanciatori di completare almeno due riprese sul monte. I giocatori di posizione hanno anche avuto modo di disimpegnarsi nelle posizioni in cui verranno poi utilizzati in campionato ed il line-up lungo ha permesso a tutti i giocatori di incamerare almeno quattro turni di battuta ciascuno.

Anche se lo scopo di questo primo incontro era principalmente quello di prendere confidenza con il ritmo partita e di entrare mentalmente nella modalità incontro, uno sguardo alle prestazioni dei singoli ed al risultato bisogna darlo:

Il finale registra il successo dei biancorossi per 8-3 in un incontro sbloccato nella seconda parte di gara con quattro decisivi punti siglati nella parte bassa del settimo inning.

Positivi i riscontri forniti dai lanciatori, con Cufrè partente che ha completato tre innings; il giovanissimo Carnevale al debutto in casacca biancorossa (4 strikeout in 2 riprese); il veterano Macak; Simone Sanna ed Alberto Naccarella a chiudere la partita.

Per quanto riguarda l’attacco, le battute importanti sono arrivate da Cufrè (rimasto nel lineup dopo essere sceso dal monte) 2 su 2 con un profondo doppio, Cetti (2 su 4 con un doppio); Calderon, Perez, Gardenghi e Pinoia con una valida a testa.

Meteo permettendo, Marenghi e staff hanno in programma per domenica prossima, 2 maggio, un altro allenamento congiunto con gli atleti del Cus Brescia, formazione che milita nella nuova Serie A.

OLD RAGS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 p 3 bv 9 e 3

PIACENZA 0 0 0 0 3 0 4 0 0 1 X p 8 bv 10 e 2

Formazione Piacenza

Comoglio DH – Capra 1B – Casana 3B – Dall’Agnese 2B(3B) (Carnevale 2B) – Cetti (EC) – Calderon ED(1B) – Perez SS – Minoia ES – Gardenghi RIC(3B) (Gibson RIC) – Pinoia DH(ED)

Lanciatori:

Cufrè – 3rl 1r 4h 0bb 2k Carnevale – 2rl 1r 0h 3bb 4k Macak – 2rl 0r 2h 2bb 2k Sanna S. – 2rl 0r 1h 0bb 1k

Naccarella – 2rl 0r 2h 0bb 2k