Il mondo del grande rally a Grazzano Visconti: weekend dedicato alla Parigi-Dakar

Un fine settimana interamente dedicato alla Paris-Dakar nel cuore di Grazzano Visconti. Sabato e domenica il borgo piacentino avrà il piacere di ospitare la manifestazione “Paris-Dakar 2022 – International Press Conference”, evento organizzato da Enduro Republic in collaborazione con i Comuni di Vigolzone e Ponte dell’Olio e di Emilia Taste Nature & Culture. Due giorni unici nel loro genere, dedicati al mondo del grande rally, rivoli ad addetti ai lavori e agli appassionati. Auto, moto, camion, SSV e veicoli Classic formeranno un bivacco “dakariano” all’interno di Grazzano Visconti partecipando agli eventi in programma. Si parte sabato mattina con il check in e tampone rapido per partecipanti e visitatori.

