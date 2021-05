La “Vap” organizzerà le final four del campionato regionale femminile Under 17

Saranno organizzate dalla Volley Academy Piacenza le final four del campionato regionale femminile Under 17 di pallavolo: lo ha stabilito la Federazione italiana pallavolo (comitato Emilia Romagna). Un importante appuntamento per quanto riguarda il volley femminile giovanile che si terrà dunque nella nostra provincia.

“Si tratta – il commento del presidente della Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti – di un grandissimo traguardo per la nostra società. Il fatto che la Fipav Crer abbia deciso di assegnare a noi l’organizzazione di queste final four, la dice lunga circa la nostra serietà, la nostra programmazione e il le nostre ambizioni. Un ringraziamento speciale va ai miei collaboratori e a tutti gli sponsor che ci aiutano.”