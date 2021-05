Vittoria speciale del Piace Volley: defibrillatore a bordo del pulmino squadra

Un defibrillatore a bordo del pulmino del Piace Volley è l’ultima delle vittorie della società sportiva piacentina e simbolo del progetto di sensibilizzazione che è stato orgogliosamente presentato ieri pomeriggio davanti al McDonald di via Stradiotti.

“Con la collaborazione di Progetto Vita, vogliamo cercare di dare una copertura il più capillare possibile nel mondo sportivo – spiega Maurizio Moia, presidente di Piace Volley – Ci auguriamo non serva, ma dotare il nostro pulmino di uno strumento come il defibrillatore è davvero importante, anche a livello comunicativo”.

L’acquisto del salvavita è stato possibile grazie all’adesione degli sponsor: insieme a McDonald, Bft Burzoni, Sillaro, ProgrammaAuto, Carservice 360 e RMC Ricambi. “Ci hanno seguito in quest’avventura, creando una squadra coesa”.

“Immensamente felici che la squadra abbia aderito all’iniziativa – dichiara Enrico Bersani di Progetto Vita – Da oltre 20 anni, seguiamo la defibrillazione precoce come progetto per salvaguardare la vita in caso di arresto cardiocircolatorio, rendendo possibile inoculare quella terapia che prima era strumento solo del servizio sanitario e non di soggetti non facenti parte di una struttura pubblica. Piacenza è stata capostipite a livello europeo”.