Nuoto pinnato, bilancio positivo per la Calypso Piacenza agli Assoluti estivi

Si sono svolti da venerdì 11 a domenica 13 giugno a Lignano Sabbiadoro i Campionati Italiani assoluti estivi di nuoto pinnato.

Alla manifestazione Nazionale, che si è svolta in vasca da 50 metri, hanno partecipato 36 società, schierando circa mille atleti gara.

La Calypso Piacenza ha preso parte alla gara con dieci atleti di cui cinque under 18, partecipando a 31 gare e 2 staffette. Tre gli atleti debuttanti Piacentini alla manifestazione, tutti 2007: Leon Barattieri qualificato nei 50, 100, 200 e 400 pinne, Sebastiano Rossi nei 50 apnea e 50 monopinna e Alessandro Vedovelli nei 50 monopinna. Tutti hanno ritoccato, in taluni casi sensibilmente, i crono di accesso avanzando in classifica generale.

Gli acuti sono arrivati da Sofia Masarati che ha sfiorato il podio nei 50 apnea under 18 classificandosi quarta con il crono di 19”63. Marco Pietralunga ha ottenuto il personale nei 400 monopinna classificandosi in settima posizione assoluta con il tempo di 3’21”97, sesto assoluto nei 200 monopinna con 1’32”02 e 100 con 39”19.

La staffetta 4×50 monopinna maschile composta da Marco Pietralunga, Mattia Bazzoni, Andrea Rancati e Kevin Guglielmetti ha solo accarezzato la medaglia, infatti ha concluso in terza posizione con l’ottimo tempo di 1’13”11 ma è stata successivamente squalificata per una dubbia apnea prolungata oltre i 15 metri di un componente.

Nella giornata conclusiva, una giuria fiscale ha squalificato anche la staffetta 4×50 pinne maschile per una presunta partenza anticipata del primo frazionista.

Ottime le prestazioni individuali anche di Enrico Zangrandi, Sofia Borreri, Mattia Bazzoni, Kevin Guglielmetti e Andrea Rancati.

“siamo soddisfatti di questi risultati, nonostante l’assenza di medaglie – ha commentato il tecnico Umberto Raimondi – considerando il periodo dal quale stiamo uscendo, con tutte le difficoltà ad allenarci e la penuria di competizioni preparatorie, il bilancio è positivo. Ora ci concentreremo per preparare al meglio i campionati Italiani di categoria di luglio”.