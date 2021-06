Pallanuoto Serie B: Piacenza firma la settima vittoria di fila e accede ai playoff

Missione compiuta per l’Everest Piacenza che a Reggio Emilia strapazza il fanalino di coda del girone e chiude così la stagione regolare al comando della classifica nel girone 3 di Serie B, approdando ai playoff promozione come “prima classificata”. L’impegno non era tra i più gravosi, trattandosi di affrontare una Reggiana ancora a secco di vittorie, ma non era nemmeno da prendere sotto gamba considerando l’assenza di tre giocatori (per squalifica ed impegni di lavoro) e di coach Di Grande, relegato in tribuna per squalifica. Il suo vice, Di Gianni, ha comunque esordito sulla panca di serie B con grande sicurezza, gestendo al meglio una gara accuratamente preparata in settimana. Ancora una volta si è concesso spazio ai giovani talenti del vivaio: nell’occasione, il giovanissimo Giovanni Tonani (under 16), protagonista di un’ottima prestazione personale. Biancorossi sempre in vantaggio al termine dei parziali, fino a concludere il match con un eloquente 5-2 nell’ultimo quarto, e festeggiando così la settima vittoria consecutiva. Ora la squadra biancorossa è attesa dalla seconda fase, di play off promozione, che la vedranno alle prese con la seconda classificata nel girone 4, probabilmente il Bologna. Insomma, la società del presidente Roberto Gatti taglia un traguardo sicuramente importante e prestigioso, che va ben oltre l’obiettivo salvezza dichiarato all’inizio di stagione.

Reggiana – Everest Piacenza 8-13

(0-3, 3-3, 3-2, 2-5)

Reggiana: Quercini, Disomma (2), Patria, Roldan, Magnani (1), Franceschetti (2), Curti (1), Merli (2), Lepore, Borsari, Magnani, Algeri, Bazzani. All.: Pezzani

Piacenza Pallanuoto 2018: Paradiso, Branca (2), Alessio (2), Clini, Frodà, Martini, Nani, Puglisi (3), Lombella (2), Molnar (4), Tonani, Lamoure, Mastrogiovanni. All.: Di Gianni