Arti marziali: presto alla Yama Arashi la prima scuola di Muay Thai di Piacenza

Ospite d’eccezione alla palestra Yama Arashi, il tecnico della Federazione Nazionale Muay Thai Davide Carlot ha tenuto uno stage per gli appassionati di questa disciplina. Un’arte marziale che presto avrà il suo primo corso a Piacenza, proprio alla Yama Arashi, tenuto dal maestro Gianfranco Rizzi che in questi mesi ha ricevuto l’apposita formazione proprio da Carlot. Il corso dovrebbe iniziare già a settembre e si aggiungerà alle altre discipline insegnate nel centro di via Galluzzi.

