Baseball, oggi il Piacenza sfida la capolista: al De Benedetti arriva il Poviglio

Arriva la capolista Poviglio oggi allo stadio De Benedetti per sfidare il Piacenza Baseball per la tredicesima e quattordicesima giornata di andata del campionato di serie B è assai impegnativo. La formazione reggiana è attualmente in testa al girone A con un bilancio di 12 vittorie e solo due sconfitte. L’ultimo turno ad Avigliana ha evidenziato un leggero calo generale delle prestazioni da parte dei biancorossi, soprattutto a livello di mentalità, con la squadra che è parsa a tratti arrendevole e con poca grinta. Il finale di partita del secondo incontro potrebbe però aver fatto scattare quella condizione psicologica necessaria per affrontare al meglio i prossimi impegni: il pareggio raggiunto, la ripresa chiusa senza concedere punti in situazioni di basi piene e zero eliminati ed il successivo vantaggio mantenuto poi fino a fine partita, possono essere elementi chiave per il cambio di passo della mentalità.

