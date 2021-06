Futuro al Milan per un dirigente biancorosso: Paolo Porcari dirà addio al Piace

Sembra profilarsi il tempo di un nuovo addio in casa Piacenza, questa volta in ambito amministrativo. Dopo diverse stagioni trascorse dietro alle scrivanie biancorosse, potrebbe esserci un futuro in serie A per Paolo Porcari, segretario di via Gorra. Il giovane dirigente è infatti in predicato di passare al Milan. Un traguardo di prestigio che fa il paio con il passaggio di due anni fa che vide protagonista Simona Migliorini, ingaggiata dalla Juventus femminile.

