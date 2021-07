Trasferta in casa della matricola Legnano per il Piacenza Baseball

Domenica 4 luglio i biancorossi saranno impegnati in trasferta sul campo della matricola Legnano, squadra neopromossa che per ora occupa l’ultima posizione in classifica nel Girone A della Serie B, avendo ottenuto un’unica vittoria a spese dell’Ares.

Gara uno del precedente turno contro Poviglio deve fungere da punto di partenza per la mentalità dei ragazzi di Marenghi i quali, con questa prestazione, hanno dimostrato di essere tecnicamente all’altezza delle prime posizioni di classifica. In certe situazioni decisive però emerge ancora il timore di sbagliare che condiziona a volte le giocate. Riuscire a superare questo limite psicologico segnerebbe il punto di svolta. Una grossa mano in questo senso arriva proprio dalla prestazione in gara uno contro Poviglio: le performances dei lanciatori e l’incisività dell’attacco nel momento opportuno, unitamente alla difesa pressoché perfetta, hanno convinto appieno gli addetti ai lavori. Proseguire su questa lunghezza d’onda è fondamentale per i prossimi incontri.

Programma giornata

Avigliana-Poviglio; Legnano-Piacenza; Junior PR-Fossano; Codogno-Reggio Emilia; riposa: Ares MI

Classifica Girone A

Poviglio 13v 3p; Junior PR 9v 3p; Codogno 10v 4p; Reggio E. 8v 4p; Fossano 6v 8p; Piacenza 5v 7p; Ares MI 6v 10p; Avigliana 4v 10p; Legnano 1v 13p