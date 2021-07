Europei Under 23, Dallavalle subito in finale nel triplo. Bronzo nei 400 per Scotti

Subito soddisfazioni per i piacentini impegnati ai campionati europei di atletica Under 23 di Tallinn (Estonia). Questa mattina, 10 luglio, nel salto triplo Andrea Dallavalle ha piazzato subito il salto della qualificazione al primo ingresso in pedana con 16,47 (+2.4) firmando la miglior misura del turno.

Domattina il piacentino, leader europeo stagionale di categoria e medaglia di bronzo due anni fa (già qualificato per le Olimpiadi di Tokyo), tornerà in gara per puntare di nuovo al podio.

L’altra gioia è quella di Edoardo Scotti, lodigiano di nascita ma piacentino d’adozione che – con un crono di 45”68 – ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 metri.