Dallavalle, Olimpiadi in vista: oggi ricevuto da Mario Draghi

Grandissima emozione oggi, lunedì 12 luglio, per Andrea Dallavalle, specialista piacentino del salto triplo e fresco vincitore degli europei Under 23. Con l’intera squadra reduce dall’impresa di Tallin, Dallavalle è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi. Un importante momento istituzionale che precede l’ormai imminente partenza per Tokyo dove si svolgeranno i prossimi Giochi e dove saranno ben quattro i piacentini presenti in gara: oltre a Dallavalle, ci saranno Giacomo Carini (nuoto), Esteban Farias (paracanoa) ed Edoardo Scotti (staffetta). Una giornata a forti tinte azzurre, visto che il presidente del Consiglio ha ricevuto anche la Nazionale di calcio fresca di successo agli Europei e Matteo Berrettini, finalista ieri a Wimbledon.

