Karate, le sorelle Ghilardotti convocate in Nazionale in vista degli Europei giovanili

Le sorelle karateke Giulia e Angelica Ghilardotti sono state nuovamente convocate al raduno della nazionale giovanile Fijlkam che si terrà nei prossimi giorni a Lignano Sabbiadoro, utile per la selezione degli atleti azzurri che parteciperanno ai campionati europei Wkf Cadetti, Junior e Under 21.

I campionati europei si svolgeranno in Finlandia nel mese di agosto poco dopo le Olimpiadi di Tokyo. Giulia è convocata per la categoria under 21 -55 kg con tre atlete provenienti da altre regioni. E’ pluricampionessa d’Italia e vicecampionessa europea nel 2018 in Russia ed è stata per anni titolare della nazionale cadetti e junior.

Angelica è convocata nella categoria junior -53 kg con 5 atlete provenienti da altre regioni e recentemente ha conquistato la medaglia di bronzo all’Eurocoop di Austria e la medaglia di bronzo alla Coppa Italia junior (quando era ancora cadetta).

La direzione tecnica del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic composta dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pierpaolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli “esprime soddisfazione per questa ulteriore convocazione della Fijlkam, unica federazione riconosciuta dal Coni”.