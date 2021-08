Dieci positivi nella squadra transalpina, annullata Italia-Francia di football al Garilli

Brutte notizie per gli appassionati di football americano piacentini: è stata infatti annullata la partita tra Italia e Francia in programma questa sera, sabato 7 agosto, al Garilli e valida quale semifinale del campionato europeo. Lo ha reso noto la federazione, specificando come l’annullamento sia stato indotto dall’individuazione di ben dieci casi di positività al Covid all’interno del gruppo squadra transalpino. Non è stato reso noto invece quando l’importante confronto sarà recuperato.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà