Il grande football americano torna a Piacenza: domani Italia-Francia al Garilli

Il football americano torna protagonista a Piacenza con la grande semifinale europea tra Italia e Francia. Lo stadio “Garilli” ospiterà infatti domani sera (7 agosto) a partire dalle 21.00, il match tra la Nazionale italiana e quella francese, incontro valido per la semifinale del campionato europeo di football americano tackle di Gruppo A.

La Nazionale è stata in raduno da una decina di giorni a Cadimare (La Spezia)), ospite del centro supporto logistico areale dell’aeronautica militare. Atleti e staff hanno lavorato sodo e ieri sono arrivati a Piacenza per l’ultima rifinitura prima del match. Chi vincerà, dovrà sfidare a fine ottobre la vincente dell’altra semifinale tra Finlandia e Svezia. Il kick off è fissato dunque alle ore 21.00 e per accedere allo stadio occorrerà il Green Pass.

Per agevolare gli appassionati non ancora vaccinati, la Fidaf metterà a disposizione un punto tamponi nel parcheggio antistante lo stadio, al prezzo convenzionato di 10 euro. Dopo la bellissima esperienza dell’Italian Bowl, inoltre, tornano allo stadio anche gli Un-Anime, il gruppo hip hop pluripremiato in Italia e all’estero che sarà protagonista dell’Half Time Show.