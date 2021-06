Piacenza capitale del football americano: al Garilli la finalissima dell’Italian Bowl

Piacenza si prepara a diventare la capitale italiana del football americano: la nostra città, infatti, ospiterà sabato 17 luglio alle ore 21.00 il “40° Italian Bowl”, la finalissima del campionato di Prima Divisione. Come se non bastasse, sabato 7 agosto – anche in questo caso alle 21.00 – ospiterà anche la semifinale dell’Europeo che vedrà sfidarsi Italia e Francia.

Le partite, grazie alla collaborazione di Comune e Regione, si giocheranno allo stadio Garilli: solo tra qualche settimana sarà possibile fornire indicazioni precise sul numero di spettatori consentito.