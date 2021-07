Football-spettacolo al Garilli, emozione per le mitiche Pantere

Football americano da applausi allo stadio “Garilli” che ieri sera ha ospitato la 40esima finale dell’Italian Bowl. Un atto conclusivo emozionante, come non accadeva da anni, alla fine l’hanno spuntata i Panthers Parma, vincenti per 40-34 all’overtime sui Seamen Milano. I grandi protagonisti piacentini sono però stati loro, le mitiche Pantere Piacenza, fondate nel 1975 e prima squadra europea di football americano della storia, con una passerella d’onore prima della partita. “Un riconoscimento che ci rende veramente orgogliosi, sono contento che la Federazione ci abbia dato questo spazio e lo sono in particolare per i miei ragazzi” ha detto il presidente Attilio Rossi. Punta di diamante era Pietro Zoncati, inserito poi nella hall of fame del football americano in Italia: “Una bella serata per noi, ma più che altro è per ricordare che la primogenita del football in Europa è Piacenza, questa è una cosa importante per tutti noi, per questi ragazzi che oggi sono degli anzianotti”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà