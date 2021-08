L’Under 12 del Piacenza Baseball in campo sabato a Minerbio per i playoff

Si aprirà sabato a Minerbio (Bologna) la post-season del Piacenza Baseball Under 12. Il secondo posto ottenuto nel girone Emilia Ovest, alle spalle della Crocetta Parma e a pari merito con lo Junior Parma, consente ai biancorossi di disputare un triangolare di qualificazione contro le altre seconde delle Zone Centro ed Est. Solo la prima si qualificherà alla successiva fase interregionale, quella che porterà alla Final Four per il titolo nazionale.

Un impegno arduo ma molto motivante per il team di coach Bertonazzi che comunque non vuole precludersi nulla, specialmente dopo una regular season andata oltre ogni più rosea previsione. A Minerbio i piacentini troveranno sulla loro strada i padroni di casa e lo Junior Rimini Pirati. Si comincia alle 10 con Minerbio-Rimini. Piacenza scenderà in campo alle 13 affrontando la perdente della partita mattutina. A seguire, nel pomeriggio alle 16, ai biancorossi toccherà la vincente le primo incontro.