Il Piacenza Baseball nella tana della corazzata Poviglio a caccia della 10° vittoria

Prosegue il cammino del Piacenza Baseball nel campionato di Serie B. Domenica 12 settembre la squadra biancorossa è chiamata alla trasferta in terra reggiana, sul campo di Poviglio (gara 1 ore 11; gara 2 ore 15). In conseguenza dei risultati riportati domenica scorsa, la squadra reggiana ha perso la leadership del girone A in favore dello Junior Parma, a causa del sorprendente scivolone subito in casa del Fossano, dove ha subito la prima doppia sconfitta stagionale.

Dovendo ancora effettuare il turno di riposo, il Poviglio ha quindi a disposizione solamente quattro incontri per sperare di recuperare la testa della classifica, ma a questo punto si rende obbligatorio vincere tutti e quattro gli incontri sperando in un doppio passo falso da parte dello Junior Parma. E proprio questo aspetto può rappresentare la maggiore difficoltà che il Piacenza Baseball dovrà affrontare nel match di domenica. Tuttavia, la squadra di coach Marenghi negli ultimi turni ha dimostrato di poter giocare costantemente con grande disinvoltura, e di aver raggiunto un livello competitivo anche nei confronti delle avversarie meglio posizionate in classifica.

Nel turno di andata contro Poviglio, la squadra biancorossa ottenne un meritato e limpido successo in gara uno per poi cedere, soprattutto mentalmente, al sopravvenire di gara due. Alla luce delle più recenti prestazioni offerte dalle due contendenti, risulta pertanto difficile azzardare un pronostico: Poviglio ha obblighi di classifica, Piacenza vuole proseguire la striscia positiva (nove vittorie consecutive) e chiudere il campionato vincendo il maggior numero possibile di partite. Per quanto concerne la formazione biancorossa che scenderà in campo a Poviglio, il manager Marenghi dovrà certamente fare a meno di Simone Sanna e di Simone Carnevale, entrambi impegnati nei playoff delle categorie under 18. Si tratta certamente di assenze pesanti, ma che la profondità della rosa potrà arginare con valide alternative. A seguire, gli ultimi due impegni di campionato per il Piacenza Baseball riguardano il turno interno con il Legnano (19 settembre) e la trasferta sul campo dello Junior Parma (26 settembre).

Le partite in programma (Girone A)

Poviglio-Piacenza Baseball; Junior Parma-Reggio Emilia; Codogno-Ares Milano; Legnano-Fossano. Turno di riposo: Avigliana

Classifica Girone A

Junior Parma 20v 6p; Poviglio 21v 7p; Codogno 18v 8p; Reggio Emilia 17v 9p; Piacenza Baseball 16v 10p; Fossano 10v16p; Ares Milano 9v 19p; Avigliana 8v 20p Legnano 1v 25p.