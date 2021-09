Calcio Dilettanti, via ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Terza

Dopo l’antipasto del primo turno di Coppa scocca quest’oggi l’ora (palla al centro alle 15.30) della prima giornata di quasi tutti i campionati dilettantistici, salvo quello di Seconda categoria dove c’è spazio per il secondo turno della coppa Emilia.

In Eccellenza difficile impegno esterno per l’Agazzanese, mentre il Nibbiano & Valtidone osserva il turno di riposo. In Promozione occhi soprattutto puntati sul derby del “Levoni” e sul campo di Pontenure. Quattro i derby in Prima (ma questa sarà una costante) e via alle danze anche in Terza categoria, nel rigoroso rispetto del protocollo e con l’ovvio auspicio di non dover più pagare dazio all’incubo chiamato Covid.

TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE

IL PROGRAMMA

ECCELLENZA

Arcetana-Cittadella Modena

Bibbiano-Felino

Campagnola-Colorno

Modenese-Real Formigine

Piccardo Traversetolo-Agazzanese

Rolo-San Michelese

Salsomaggiore-Fidentina

Riposa: Nibbiano & Valtidone

PROMOZIONE

Alsenese-Il Cervo

Bobbiese-Fiore Pallavicino

Carignano-Vigolo

Gotico Garibaldina-Castellana Fontana

Medesano-Langhiranese

Pontenurese-Noceto

Viarolese-Tonnotto

PRIMA CATEGORIA

Fidenza-Ziano

Podenzano-Sporting Fiorenzuola

Pontolliese Gazzola-Sarmatese

Carpaneto Chero-Sannazzarese (inversione di campo)

Spes-Rottofreno

Zibello-Vigolzone

Riposa: Borgonovese

COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA – Secondo turno

Corte Calcio-Junior Drago

Lugagnanese-Virtus San Lorenzo 5-1

San Giuseppe-Gragnano

Niviano-Arquatese

Salicetese-San Nicolò Calendasco

San Lazzaro-Bobbio Perino

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-San Polo

Folgore-Lyons Quarto

Fulgor Fiorenzuola-Pianellese

Gropparello-Cadeo

Primogenita-Pol. BF

San Giorgio-Travese

Vernasca-GerbidoSipa

Virtus Piacenza-Alseno