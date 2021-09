Calcio Dilettanti, esordio con Cacia per il Nibbiano. Parte la Seconda Categoria

Ai nastri di partenza nei campionati di calcio dilettanti anche le squadre di Seconda categoria in questa domenica 19 settembre che saluta pure i debutti di Nibbiano & Valtidone (con la prima volta di Cacia sulle scene dilettantistiche) e Borgonovese. Palla al centro alle 15.30 (salvo in Salicetese-San Leo che inizia un’ora prima, alle 14.30).

ECCELLENZA

Agazzanese vogliosa di riscatto, dopo il passo falso di Traversetolo, nel debutto casalingo (peraltro defilato al “Curtoni” di Borgonovo stante l’indisponibilità del “Baldini”) che la vede opposta all’Arcetana. Esordio in quel di Felino, invece, per il Nibbiano & Valtidone di Favalesi, orfano degli infortunati Sarzi e Lessa Locko, con Landi in dubbio ma che può contare sui rientri di Castellana e Barba oltre che dell’apporto di Daniele Cacia.

PROMOZIONE

Il derby di giornata è al “Puppo”, dove il Vigolo affronta il Gotico Garibaldina. La Bobbiese di Melotti va in cerca del bis nella tana del Cervo, mentre la Castellana Fontana non vuole fallire l’appuntamento col primo successo stagionale nel confronto interno col Medesano. La Pontenurese vuole a sua volta rialzare immediatamente la testa in quel di Langhirano e l’Alsenese vedrà di ribaltare il pronostico nella sfida che si gioca a Lentigione al cospetto del quotato Tonnotto San Secondo. Per il Fiore Pallavicino di patròn Rizzo difficile test casalingo col Carignano.

PRIMA CATEGORIA

Dopo una sola giornata azzardato parlare di sfida al vertice, ma è un dato di fatto che l’unico confronto tra due squadre vincenti sette giorni fa è quello che si gioca al “San Lazzaro” di Carpaneto, tra la locale squadra di Brianti e lo Zibello dell’infinito bomber Rastelli. Sarà il “Cementirossi” di Pontedell’Olio, stante l’indisponibilità del campo di casa, ad ospitare la “prima” di mister Mazza sulla panchina del Vigolzone, chiamato ad invertire la rotta nel derby contro una Borgonovese brillante in Coppa e all’esordio in campionato dopo aver osservato il turno di riposo. Archiviato il colpaccio di Fidenza, lo Ziano di Viciguerra attende con fiducia la visita di un’altra avversaria più quota quale la Spes, mentre la Sarmatese di Caragnano cerca il non semplice bis nel derby casalingo col Podenzano in cerca di riscatto. Medesimo il discorso a Fiorenzuola, tra lo Sporting di Agosti partito col piede giusto e la Sannazzarese rimasta al palo; a Rottofeno, infine, si prospetta avvincente la sida tra la squadra di Soressi e la Pontolliese Gazzola.

SECONDA CATEGORIA

Buon viaggio a tutte, senza favorite d’obbligo in ambo i gironi che ci riguardano da vicino.

Girone A

Bobbio 2012 Perino-San Giuseppe

Gossolengo Pittolo-Niviano

Gragnano-San Corrado

Junior Drago-San Nicolò Calendasco

Rivergaro-San Rocco

San Lazzaro Farnesiana-San Filippo Neri

Turris-Audax Calcio Libertas

Girone B

Lugagnanese-Corte Calcio

Pro Villanova-Fraore

Salicetese-San Leo

Scanderbeg-Caorso

Arquatese-Vicofertile (inversione di campo)

Virtus San Lorenzo-Montebello

TERZA CATEGORIA

Alseno Calcio-Gropparello

Cadeo–Jd San Giorgio

Gerbidosipa-Folgore

Lyons Quarto-Bivio Volante

Pianellese-Virtus Piacenza

B.F. Farini Bettola-Vernasca

San Polo-Fulgor Fiorenzuola

Travese-Primogenita