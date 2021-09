Atletica Piacenza protagonista con sei medaglie ai Campionati di società

L’Atletica Piacenza ha conquistato ben sei podi ai Campionati italiani di società che si sono svolti lo scorso weekend a Cles (Trento).

Miglior risultato tecnico e di piazzamento è sicuramente stato quello di Filippo Arisi: il lanciatore in forza all’Atletica Piacenza ha sbaragliato la concorrenza, gettando il peso a 14,15m, record personale. Oltre all’oro nel peso, Filippo ha saputo meritarsi la medaglia di bronzo nel lancio del martello, atterrato a 51,81m.

Un’altra medaglia di bronzo è stata vinta da Monia Harbi: la giovane ha saputo guadagnarsi il terzo gradino del podio negli 800m, corsi in 2’25”07. Monia ha poi sfiorato la terza piazza nei 1500m, conclusi al quarto posto in 5’20”33.

Di nuovo di bronzo l’Atletica Piacenza grazie a Christabell Acheampong: la giovane ha lanciato il peso a 10,55m, nuovo primato personale. Inoltre, la portacolori biancorossa è giunta settima nel lancio del disco, con la misura di 26,50m.

Bellissimo terzo posto di Ignazio Racioppoli nei 3000m, chiusi con l’eccellente personale 9’39”61. Ignazio è inoltre riuscito ad arrivare settimo nei 1500m, con 4’25”54.

Chiude la serie di podi Luca Clerici, che nel salto in lungo ha lasciato l’impronta in sabbia a 5,73m. Belle prestazioni anche per Vittoria Ferrari, quinta nei 400hs in 1’08”67, e sesta nei 400m, con il crono di 1’01”87.

Completano la sequenza di ottime prestazioni: Ivan Bersani, personale di 31m nel lancio del disco; Francesco Tregnaghi, sesto nel triplo con la misura di 11,06m; sesto Tommaso Fezzi, grazie ad un salto oltre l’asticella posta a 1,70m nell’alto; Allegra Santelli, ottava e 11’56”41 nei 3000m; Ilaria Rossi, settima nel salto in alto con 1,30m; Sveva Fox, 16,30m nel lancio del martello ed ottavo posto; ottavo anche Alessandro Pagani, 16”78 nei 110hs; ha chiuso ottavo anche Leonardo Soldi nel lancio del giavellotto, con la misura di 27,60m.

Belle prestazioni anche ai Campionati Regionali Ragazzi, tenutisi a Misano Adriatico (Rimini). Buon settimo posto per Federico Flore, 10”17 nei 60hs. Lo stesso Federico ha valicato l’asticella posta a 1,45m nel salto in alto, aggiudicandosi la quarta piazza.

Si segnala anche il primato personale di Giovanni Tuzzi negli 800m alla gara di Crema: il piacentino dimostra di essere in eccellente stato di forma, limando il proprio record e portandolo al ragguardevole limite di 1’58”44.

Una vittoria, 5 terzi posti e 13 posizioni dal quinto all’ottavo posto ai Campionati italiani di Società, un quarto e settimo posto e nutrite partecipazioni a tutte le gare a cui partecipa, danno la misura dell’ottimo lavoro svolto dal sodalizio biancorosso.