Il derby Vigolo-Castellana e la prima in casa del Nibbiano: il programma dei Dilettanti

Nuova domenica di calcio dilettanti, nuove partite ed emozioni con i risultati aggiornati in tempo reale sul portale Libertasport. Diversi i match interessanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Palla al centro alle 15.30.

ECCELLENZA

Agazzanese a riposo, scocca invece l’ora del debutto sul campo amico, il “Molinari” di Nibbiano, per la squadra biancazzurra di mister Favalesi, sempre incerottata ma intenzionata a bagnare il battesimo interno con una franca vittoria ai danni dell’ospite Bibbiano.

PROMOZIONE

Occhi puntati sul sintetico del “Puppo”, dove il Vigolo va a caccia dei primi punti stagionali al cospetto di una squadra in palla quale la Castellana Fontana. Altro match stuzzicante si gioca a Busseto, dove la sorprendente Alsenese si fa preferire in sede di pronostico nei confronti del Fiore Pallavicino. La capolista Bobbiese dovrà tenere le antenne belle dritte sul campo del quotato Carignano, mente il Gotico Garibaldina può e deve rialzare la testa in quel di Langhirano. In cerca di conferme in positivo, a San Secondo, la Pontenurese di Bongiorni, chiamata a prorogare ad altra data il tentativo di riscatto del Tonnotto.

PRIMA CATEGORIA

Derby con la Pontolliese Gazzola per la capolista Sporting Fiorenzuola. Da seguire attentamente anche gli altri tre derby di giornata a cominciare da quello in programma al comunale di Vigolzone, che riapre i battenti per ospitare la sfida tra i locali e la Sannazzarese. In Sarmatese-Spes la voglia matta di rialzare la testa da parte di entrambe dopo i ko con Fidenza e Sporting, mentre il Carpaneto Chero se la vedrà con un Podenzano tuttora ancorato al palo. Esami poi importanti, sul campo di casa, per Rottofreno e Borgonovese con le “cugine” parmensi: tanto la squadra di Soressi contro il Fidenza quanto quella di Ferranti con la virtuale battistrada Zibello possono e devono muovere la classifica. A riposo lo Ziano di Viciguerra.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gossolengo Pittolo-A.C.Libertas

Gragnano-Bobbio 2012 Perino

Junior Drago-San Corrado

Rivergaro-San Giuseppe

San Filippo Neri-Niviano

San Lazzaro Farnesiana-San Nicolò Calendasco

Turris-San Rocco

Girone B

Lugagnanese-Fraore

Pro Villanova-Sissa

Salicetese-Arquatese

San Leo-Caorso

Vicofertile-Corte Calcio

Virtus San Lorenzo-Club Mezzani

Scanderbeg-Montebello

TERZA CATEGORIA

Alseno Calcio-Fulgor Fiorenzuola

Bivio Volante-Folgore

Cadeo-Virtus Piacenza

Gerbidosipa-Primogenita

Lyons Quarto-Vernasca

B.F. Farini Bettola-JD San Giorgio

San Polo-Pianellese

Travese-Gropparello