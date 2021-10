Casati e Vitali in luce alla CorriBicocca. Piacentini sugli scudi al Trofeo delle Province

Emma Casati di nuovo in luce nella manifestazione denominata CorriBicocca, tenutasi a Milano domenica 24 ottobre.

La manifestazione ha visto in gara molti eccellenti specialisti del fondo e mezzofondo italiano, tra cui Nicole Reina, pluripremiata atleta a livello nazionale. I partecipanti e le partecipanti si sono sfidati sui 10 chilometri su strada e la biancorossa allenata da Giuliano Fornasari si è piazzata al secondo posto assoluto e primo tra le Juniores, grazie ad un ottimo 34’53”. Era poi presente Isotta Maria Vitali, che ha impressionato giungendo terza tra le Juniores in 46’39”. Una nuova prova di forza di Emma Casati, sempre di più al vertice del mezzofondo italiano.

A Ravenna si è invece tenuto il Trofeo delle Province, consueta manifestazione per rappresentative provinciali delle categorie Cadetti e Ragazzi, che ha visto anche gli ottimi risultati di alcuni atleti dell’Atletica Piacenza.

Argento per Chiara Sverzellati, che ha corso gli 80 metri piani Cadette in un eccellente 10”55. Argento anche per Anna Pissarotti, capace dell’ottimo tempo di 13”01 sugli 80 metri ostacoli Cadette.

Bravo anche Andrea Palazzina, che si è cimentato nel getto del peso Cadetti, scagliato a 9,51 metri. Infine, sesto posto sia per Antonio Maria Petitto, 39”91 sui 300 metri piani Cadetti, sia per Federico Flore, 10”23 sui 60 metri ostacoli Ragazzi.