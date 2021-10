Nuova domenica di calcio dilettanti. Risultati in tempo reale su Libertasport

Con il ritorno dell’ora solare palla al centro alle 14.30 per le squadre piacentine di calcio dilettanti, pronte a dar vita a una nuova domenica all’insegna dello spettacolo. Tutti i risultati in tempo reale sul portale Librertasport.

ECCELLENZA

Il Nibbiano & Valtidone è alla ricerca del pronto riscatto nel confronto casalingo col Campagnola. Urge poi una bella impennata d’orgoglio da parte dell’Agazzanese di Piccinini nel difficile impegno a domicilio della Fidentina dei piacentini Visconti e Bottazzi.

PROMOZIONE

Riflettori puntati in particolare sul “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio, dove va in scena il derby tra la capolista in neroverde di Melotti e la Pontenurese dell’ex Dario Bongiorni. L’Alsenese di mister Guarnieri vuole e può confermarsi grande mettendo a pieno frutto l’impegno casalingo con la cenerentola Viarolese. Quasi derby con voglia e necessità di riscatto per due in quel di Busseto, tra il Fiore Pallavicino di Fossati e il Gotico Garibaldina del nuovo corso tecnico a firma Cristian Achilli. Missione vittoria da non fallire per la Castellana Fontana di Costa, tornata in scia della Bobbiese, sul campo del Cervo, mentre il Vigolo prova a calare il tris di successi di fila contro l’ospite Noceto.

PRIMA CATEGORIA

L’ottimo momento del Carpaneto Chero passa oggi al vaglio del derby interno con lo Ziano di Viciguerra. Nel contempo la Pontolliese Gazzola vedrà di sottrarsi al ruolo di vittima sacrificale a domicilio della seconda della classe. Si preannuncia poi assai interessante il confronto che si gioca a Vigolzone, tra i biancorossi di Mazza in bella ripresa e il Fidenza. Negli altri tre derby di giornata si preannuncia gran battaglia alla ricerca dell’intera posta; sul campo amico lo Sporting di Agosti chiede strada al tutt’altro che remissivo Rottofreno; al “Curtoni” la Borgonovese non ha intenzione di consegnarsi facilmente alla più quota Spes, mentre in Sannazzarese-Podenzano la posta vale doppio in chiave salvezza. Il turno di riposo tocca alla Sarmatese.

SECONDA CATEGORIA

Girone A: Gossolengo Pittolo-Rivergaro, Junior Drago-Gragnano, Niviano-San Corrado, San Filippo Neri-San Rocco, San Lazzaro-Bobbio Perino, San Nicolò Calendasco-A.C.Libertas, Turris-San Giuseppe.

Girone B: Arquatese-Montebello, Caorso-Corte Calcio, Pro Villanova-Virtus San Lorenzo, Salicetese-Fraore, Vicofertile-Lugagnanese, San Leo-Club Mezzani, Scanderbeg-Sissa.

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Gropparello, Gerbidosipa-Fulgor Fiorenzuola, Lyons Quarto-Virtus Piacenza, B.F. Farini Bettola-Pianellese, Travese-Alseno Calcio, Vernasca-Primogenita.

Già giocata San Polo-Cadeo, mentre Folgore-Junior Drago è stata posticipata a mercoledì prossimo in notturna (20.30).