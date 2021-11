Atletica Piacenza, Emma Casati in raduno con la nazionale di mezzofondo

Emma Casati è tornata in raduno con la nazionale azzurra Juniores di mezzofondo in vista dei prossimi impegni internazionali. A breve, infatti, si terranno le selezioni per i Campionati europei di Cross, in programma a Dublino per il 12 dicembre.

Il raduno si è tenuto a Grosseto, è durato da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre e ha visto i giovani azzurri impegnati in una serie di test propedeutici alle gare di selezione per la rassegna continentale di corsa campestre. La biancorossa parteciperà alle gare di Osimo e Trieste, in agenda rispettivamente il 14 e 21 novembre: due ottime occasioni per mettersi in mostra e ribadire il suo indiscusso valore tecnico e la sua caratura internazionale, già raggiunta con la partecipazione ai Campionati europei u20 di Tallinn l’estate passata.

La portacolori dell’Atletica Piacenza e pluricampionessa italiana allenata da Giuliano Fornasari ha risposto molto bene ai test effettuati durante gli allenamenti: Fornasari ha espresso molta soddisfazione, in particolare per il test del lattato, che vede Emma molto efficiente e pronta ad affrontare le prossime sfide in programma. L’Atletica Piacenza e tutto il movimento piacentino guardano dunque con speranza ai prossimi appuntamenti del giovanissimo astro nascente del mezzofondo nostrano.