Europei di Kickboxing, la piacentina Camilla Marenghi vola in semifinale

Debutto da urlo per la piacentina Camilla Marenghi ai campionati Europei per Cadetti e Juniores di kickboxing. A Budva (Montenegro) l’atleta della Yama Arashi allenata dal maestro Gianfranco Rizzi ha battuto ai quarti di finale con il punteggio di 7-1 la slovacca Goralczykova, al termine di un match a senso unico. Camilla, che gareggia nel Point Fighting Juniores al limite dei sessanta chilogrammi, affronterà in semifinale la greca Tseliou.

