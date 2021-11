“Ma non affondo”: il libro di Barraud sopravvissuto agli attentati di Parigi

Sopravvissuto agli attentati di Parigi del 2015, l’ex rugbista dei Lyons, Aristide Barraud tornerà a Piacenza presentare il suo libro intitolato “Ma non affondo”. L’appuntamento è venerdì 19 novembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza.

“Un’occasione unica per conoscere da vicino un uomo straordinario e amico della nostra città come Aristide Barraud – scrive Asd Lyons -. Giocatore di rugby dalla classe sopraffina, Aristide ha militato nei Lyons per una sola stagione, lasciando però un ricordo indelebile in tutti gli appassionati. Una brillante carriera sportiva è stata però interrotta da un destino crudele: Aristide rimase vittima degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, in cui persero la vita 130 persone, rimanendo seriamente ferito a un polmone, alle costole e a un piede. Nonostante una eroica e lunga rincorsa al ritorno in campo, dovette rinunciare a praticare lo sport che ama e a cui tuttora è legato: lo testimonia il suo lavoro come “ambasciatore” del rugby nel continente africano, in cui ha collaborato alla creazione dei primi campionati di rugby in diverse nazioni tra cui il Burkina Faso, a cui la società Rugby Lyons ha contribuito materiale anche grazie al nostro giocatore Nourou Bance”.

“Ma non affondo” racconta proprio del percorso di rinascita e cambiamento dopo quel maledetto 13 novembre, in un libro che fornisce spunti di rinnovata speranza.

L’evento è realizzato dalla casa editrice Opera Incerta Editore in collaborazione con il Comune di Piacenza e ASD Rugby Lyons, e vedrà dialogare con l’autore il caporedattore Cronaca e Sport di Libertà Giorgio Lambri.