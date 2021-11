Dilettanti, il Nibbiano con la Piccardo. Rinvio per il girone B di Seconda

Di nuovo in campo oggi, domenica 14 novembre, i protagonisti del calcio dilettantistico nostrano che, dalle 14.30, saranno in campo per una nuova giornata dei campionati che vanno dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Rinviate però le gare, causa maltempo, del girone B di Seconda, torneo gestito dalla delegazione FIGC di Parma. Tutti i risultati saranno consultabili “live” sul sito Libertasport.it.

In Eccellenza, il Nibbiano&Valtidone riceve la visita del Piccardo, terzo della classe in un confronto da non fallire se i ragazzi di Favalesi, ora a -10 dalla capolista Cittadella, intendono rientrare nei discorsi di vertice. Per l’Agazzanese invece, trasferta sul campo del Felino, scontro molto importante in ottica salvezza.

In Promozione, dopo il tennistico 6-1 rifilato ieri dalla Pontenurese alla Viarolese nell’anticipo di giornata, occhi puntati sul Candia di Bobbio dove la capolista di mister Melotti riceve la visita del Gotico Garibaldina. L’altra battistrada, l’Alsenese, riceve la visita del Medesano.

In Prima Categoria, il match di giornata è quello che vedrà impegnata la prima della classe Carpaneto Chero con la Sarmatese di mister Caragnano.

Questo il programma del girone A di Seconda Categoria e quello di Terza Categoria dove la partita di cartello sarà quella tra Lyons Quarto e Pianellese.