Judo, il piacentino Thomas Sassi si laurea campione italiano Under 15

Sabato 13 e domenica 14 si è disputata la finale del Campionato Italiano Federale di Judo Under 15 presso il Pala Fijlkam di Ostia (Roma). La manifestazione tricolore ha

registrato l’iscrizione di 472 atleti appartenenti a 247 società sportive.

In questo contesto l’atleta piacentino Thomas Sassi, studente al primo anno dell’Istituto Casali , già individuato atleta di alto livello nazionale, detentore della medaglia d’argento della scorsa finale di judo del 2020 ma disputata a luglio 2021 per

ragioni legate al Covid, ha centrato in pieno il suo obiettivo conquistando il titolo di campione d’Italia di judo nella categoria 42 kg.

Sassi ha affrontato i suoi incontri con tantissima attenzione e tecnica anche perché reduce di un infortunio il lunedì precedente la gara. La soddisfazione di tutta la

squadra del Judo Shiai di Piacenza e in primis del padre Fulvio Sassi, insegnante tecnico e presidente della società, è stata grandissima.