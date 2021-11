Cinque atleti del Karate Farnesiana si qualificano ai campionati italiani Juniores

Il Karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic ha centrato un altro importante obiettivo a Vignola (Modena), dove si è tenuta la fase regionale dei campionati italiani Juniores di Karate (specialità combattimento libero).

Alla competizione riservata agli atleti nati nel 2004-2006 ha partecipato anche quattro atleti piacentini: per tutti loro è arrivata la qualificazione per gli Italiani che si terranno ad Ostia (Roma) presso il centro olimpico federale.

Medaglia d’oro per Angelica Ghilardotti (-53 kg), per Martina Genovese (-48 kg) e per Santi Kazazi (-61 kg), mentre Maria Silvia Obertelli (-59 kg) si è aggiudicata la medaglia di bronzo. Inoltre Maya Pilotti è qualificata di diritto, come da regolamento federale, in quanto campionessa d’Italia nel 2019.

Al campionato italiano juniores saranno presenti circa 400 finalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia in rappresentanza delle 1200 società affiliate alla Fijlkam (federazione italiana judo lotta karate arti marziali).