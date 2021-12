La rete era buca, l’arbitro ammette l’errore: Vigolo-Medesano si rigioca

Vigolo-Medesanese si giocherà nuovamente. E’ questo il clamoroso verdetto del giudice sportivo che oggi, dopo aver preso atto dell’ammissione dell’errore tecnico da parte dell’arbitro del confronto di domenica scorsa, ha sancito la ripetizione del confronto di Promozione che era terminato sul punteggio di 2-1 in favore dei parmensi. Come noto, nel corso del primo tempo, sul punteggio di 2-0, il difensore Arcari siglò una rete su calcio di rigore ma il pallone, dopo aver superato il portiere avversario, uscì dalla porta a causa di un buco nella rete. Il direttore di gara non si accorse di quanto accaduto e, tra le proteste generali, sancì la ripresa del gioco con una semplice rimessa dal fondo.

