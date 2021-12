Basket, serie A2: Bakery nella tana della capolista. Assigeco a Mantova

Doppio impegno lontano da Piacenza per le due compagini cittadine di serie A2. Sfida proibitiva per la Bakery che, alle 18, affronterà la capolista Cantù che guida la graduatoria con quattro lunghezze di margine sulle inseguitrici e dopo aver rimediato una sola sconfitta. Per i piacentini, una gara senza nulla da perdere dopo la delusione derivante dal ko rimediato immeritatamente sul campo di Capo d’Orlando.

Alla stessa ora, l’Assigeco sarà di scena sul parquet di Mantova: la squadra di Salieri ha l’opportunità di consolidare il proprio piazzamento all’insegna della tranquillità a centro classifica, con i virgiliani che invece seguono i biancorossoblu a quattro punti di distanza.

