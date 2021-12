Focolaio Covid nello spogliatoio di Vibo: salta ancora la gara di Piacenza

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza-Vibo Valentia, valida per la tredicesima giornata di Supelega, non trova pace. Dopo il rinvio di sabato scorso a causa del focolaio Covid tra i biancorossi, il recupero era stato previsto per domenica prossima. Ma la Lega Pallavolo Serie A ha disposto lo spostamento a mercoledì 12 gennaio alle 20.30 per un probabile cluster Covid in corso nella squadra vibonese, dove fino ad oggi sono già state accertate due positività.

