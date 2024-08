Gas Sales, chiusa la prima settimana di lavoro: “Ragazzi in buone condizioni”

Un allenamento con esercizi fisici e con la palla nella mattinata di oggi hanno concluso la prima settimana di preparazione di Gas Sales Bluenergy Piacenza in vista della stagione 2024-2025. I sei giocatori, Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla, Fabio Ricci, Nicola Salsi e Moussé Gueye, con oltre due ore di lavoro hanno così completando il programma settimanale stilato da coach Andrea Anastasi per il periodo inaugurale dell’attività. Un programma che ha previsto anche una seduta in piscina ospiti della Canottieri Nino Bixio.

Al gruppo per alcune sedute sul taraflex del PalabancaSport si sono aggiunti anche tre ragazzi delle giovanili: Daniel Imokhai, Marco Zanellotti, Lorenzo Zanellotti. In questi primi cinque giorni di lavoro l’attività è proseguita senza particolari problemi, alternando quotidianamente esercizi con palla a quelli dedicati alla preparazione atletica e sedute in sala pesi.

Andrea Anastasi (coach Gas Sales Bluenergy Piacenza) fa sapere: “Sono soddisfatto di come stanno andando le cose, stiamo riprendendo le ostilità, la prima settimana è stata caratterizzata da un lavoro generico e ci è servita per capire le condizioni dei ragazzi e per fare un lavoro di ripristino di contatto con la palla. Dalla settimana prossima andremo sempre di più nei dettagli sviluppando un lavoro sui salti. Ho trovato i ragazzi in buone condizioni, anche i test fisiologici e fisioterapici fatti hanno dato buoni riscontri, i ragazzi si sono presentati bene, non c’è stato nessun problema. Dalla terza settimana inizierà ad aggregarsi al gruppo qualche giocatore reduce dalle Olimpiadi e confido di potere iniziare a fare qualcosina in più andando maggiormente nello specifico del gioco, intanto sfrutteremo la settimana prossima per lavorare maggiormente anche sulla tecnica individuale”.