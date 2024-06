Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: l’Under 15 tra le prime otto squadre in Italia

Under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza tra le migliori otto formazioni in Italia. Impegnata a Schio, in provincia di Vicenza, nelle Finali Nazionali di categoria, la formazione biancorossa è arrivata seconda nel proprio girone e ha staccato il pass per giocare i Quarti di Finale in programma oggi. Avversaria la formazione della Cucine Lube Civitanova prima classificata nel girone F, chi vince giocherà le Semifinali.

La formazione biancorossa era inserita nel girone E insieme a GRM Club Arezzo prima classificata in Toscana, Materdomini Volley prima classificata in Puglia e Scuratti DVB che ha vinto il girone C di qualificazione. Dopo l’esordio con la secca sconfitta con la formazione lombarda dello Scuratti DVB per 3-0 (25-23, 25-15, 25-10), i giovani biancorossi hanno superato al tie break nella seconda partita del girone il Materdomini Volley (25-9, 25-18, 23-25, 25-27, 16-14) dopo essersi trovati avanti per due set a zero. Nella terza partita giocata con il GRM Club Arezzo i biancorossi si sono poi imposti per 3-0 (25-11, 25-19, 25-13) staccando il pass per i Quarti di Finale. Stamattina, 1 giugno, la formazione biancorossa scenderà in campo mentre l’eventuale Semifinale è in programma nel pomeriggio. Domenica 2 giugno sono in programma le Finali.

formazione Under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

È arrivata alla Fase Finale della manifestazione dopo essersi laureata Campione Regionale dell’Emilia-Romagna vincendo in finale con la Pallavolo Bologna. Lo scorso anno si era classificata al secondo posto alle spalle di Treviso nella Finale giocata a Prato. La rosa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 15 alla fase finale nazionale: Elia Aquino, Lorenzo Maffini, Fabrizio Fea, Dylan Cherrez, Diego Capasso, Yassine Chebbi, Fallou Benetti, Alessandro Gualla, Thomas Buzzetti, Giovanni Braghieri, Davide Filagrana, Dimitrije Janicijevic, Lorenzo Bonetti, Alberto Subacchi. All. Massimo Piazzi, Davide Aquino.