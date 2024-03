Gas Sales Bluenergy Volley, coach Andrea Anastasi prolunga il contratto

Andrea Anastasi sarà l’allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza anche nella prossima stagione, la quinta consecutiva per la società biancorossa in SuperLega.

Il prolungamento di un anno del contratto, in scadenza il 30 giugno prossimo, è stato annunciato con un comunicato dalla stessa società.

In questa stagione la Gas Sales Bluenergy sotto la sua guida ha chiuso la regular season al terzo posto e, alla prima avventura in Champions League, dopo aver vinto il proprio girone è stata eliminata nei quarti di finale.

Stesso risultato in Coppa Italia, mentre i play off scudetto vedono i biancorossi avanti 2-1 su Milano e con la possibilità domenica 24 marzo di chiudere i conti.

Andrea Anastasi da tecnico ha vinto due campionati europei, alla guida dell’Italia e della Spagna, e tre World League (una con la Polonia), oltre a un bronzo olimpico nel 2000 quando sedeva sulla panchina della Nazionale Azzurra. È stato anche selezionatore del Belgio.

La presidente Elisabetta Curti commenta: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal nostro tecnico ed era nostra intenzione lavorare nella continuità. Va dato atto ad Anastasi il merito di avere compattato in maniera importante lo spogliatoio, abbiamo chiuso la Regular Season al terzo posto la migliore posizione in classifica da quando siamo in Superlega e siamo pienamente in corsa nei play off scudetto. Siamo convinti che con Anastasi potremo raggiungere grandi risultati anche nella prossima stagione”.