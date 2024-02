Gas Sales, in Europa sei stupenda: Jastrzebski battuto 3-2 nell’andata dei quarti

C’è poco da fare: quando sente risuonare il motivetto della Champions League la Gas Sales Daiko si trasforma davvero in quella squadra che tutti, dalla dirigenza ai tifosi, avevano sognato a inizio stagione.

Una squadra capace di tutto, anche di battere questa sera (21 febbraio) al tie break – al termine di una rimonta spettacolare e giocata su ritmi altissimi – i campioni di Polonia dello Jastrzebski Wegiel, aggiudicandosi così il match d’andata dei Quarti di finale della massima competizione europea. Il 28 febbraio, in terra polacca, ai biancorossi basterà vincere 3-0 o 3-1 per assicurarsi l’approdo in semifinale, mentre in caso di sconfitta per 3-2 la squadra di Anastasi si giocherebbe tutto al Golden set al meglio dei 15 punti.

Insomma, un vantaggio non da poco che Simon e compagni dovranno essere bravissimi a gestire. Ma oltre al successo europeo, Piacenza può sorridere anche per le certezze ritrovate in termini di gioco e fiducia: elementi che le recenti sconfitte in campionato (cinque sulle ultime sei giocate) avevano appannato, ma che da qui in poi – a cominciare dalla penultima di regular season in programma domenica in casa di Civitanova, scontro diretto fondamentale in ottica terzo posto – dovranno essere una costante. Questo perché la Gas ha davvero tutte le carte in regola per vincere. Tanto in campionato quanto in Champions. E stasera lo ha dimostrato.

La Gas Sales è magistrale nel ribaltare un primo set completamente da dimenticare, per poi dare vita ad un’accesa battaglia nel secondo (vinto dopo un’infinita serie ai vantaggi) e a impartire una lezione di pallavolo ai fortissimi avversari nel terzo. Se nel quarto parziale è tornato in auge l’equilibrio, con sorriso polacco nel finale, al tie break Piacenza è riuscita a dominare di nuovo, aggiudicandosi la contesa. A fare la differenza, oltre alla regia di un Brizard ispiratissimo e tornato finalmente sui suoi livelli, una straordinaria prova a muro (ben 14 i block messi a segno), un attacco apparso a tratti davvero devastante e una difesa che ha sorretto l’intera struttura. Da Simon (monumentale nel secondo set) al subentrato Alonso, pazzesco in tutti i fondamentali, passando per la coppia brasiliana composta da Leal e Lucarelli, con quest’ultimo (autore di 24 punti e premiato Mvp) che ha fatto “ballare la samba” alla seconda linea polacca. Menzione speciale per Scanferla, da spellarsi le mani in difesa e ricezione in più di un’occasione, oltre ai vari Gironi (garanzia dalla panchina) e Romanò, che pur non al meglio a causa dell’influenza è stato decisivo nel tie break.

GAS SALES DAIKO PIACENZA-JASTRZEBSKI WEGIEL 3-2

(19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11)

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Gironi 7, Alonso 8, Brizard 5, Lucarelli 24, Leal 17, Scanferla (L), Andringa, Simon 10, Romanò 8, Caneschi 1.

N.E. Hoffer, Recine, Ricci, Dias. All. Anastasi.

JASTRZEBSKI WEGIEL: Popiwczak (L), Sedlacek, Toniutti, Patry 18, Sclater 2, Gladyr 11, Fornal 11, Szymura 10, Huber 13. N.E.: Markiewicz, Staporek (L), Mbaye, Jozwik. All.: Mendez.

Note: durata set 24’, 40’, 27’, 31’, 18’ per un totale di due ore e 20 minuti di gioco.

Spettatori: 2.030

Mvp: Lucarelli

Gas Sales Daiko Piacenza: battute sbagliate 27, ace 4, muri punto 14, errori in attacco 11, ricezione 54% (28% perfetta), attacco 51%.

Jastrzebski Wegiel: battute sbagliate 18, ace 4, muri punto 7, errori in attacco 10, ricezione 50% (29% perfetta), attacco 47%.