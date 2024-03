Lo schiaffo iniziale sveglia la Gas Sales: Milano espugnata e serie play off sull’1-1

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna il campo di Milano e pareggia il conto nella serie dei quarti di finale nei play off di Superlega.

Perso il primo set con qualche patema in attacco, dopo aver vinto il secondo e terzo sempre nonostante Milano non sia indietreggiato di un millimetro, nel quarto ha fatto la voce grossa fin dal primo scambio. E il turno iniziale in battuta di Lucarelli ha di fatto spaccato la partita.

Gas Sales Bluenergy che ha messo in mostra grandi cose nella correlazione muro e difesa e soprattutto è stata brava a non innervosirsi anche nel secondo parziale quando avanti di sei lunghezze ad un certo punto si è vista Milano ad un solo punto.

Lucarelli premiato Mvp dopo un primo set deficitario ma la stoffa del campione è uscita strada facendo: 4 ace e 56% in attacco. Grande prova di Simon a muro: 9 block in per lui.

Gara 3 è in programma sabato 16 marzo al Palabancat con inizio alle 18.00.

IL TABELLINO

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3

(25-22, 20-25, 21-25, 14-25)

ALLIANZ MILANO: Reggers 13, Kaziyski 6, Vitelli 8, Porro 3, Ishikawa 17, Loser 5, Catania (L), Zonta, Dirlic 4, Mergarejo 6. Ne: Starace, Innocenzi, Piano, Colombo (L). All. Piazza.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 19, Simon 17, Romanò 12, Leal 13, Caneschi 6, Brizard 5, Scanferla (L), Andringa, Gironi. Ne: Hoffer (L), Recine, Alonso, Ricci, Dias All. Anastasi.

ARBITRI: Florian di Treviso, Cerra di Bologna