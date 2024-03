Gas Sales, la stagione regolare si chiude con un bel 3-1 su Modena ai playoff c’è Milano

Si chiude con la bella vittoria su Modena la stagione regolare della Gas Sales Bluenergy, un 3-1 casalingo che consente ai biancorossi di blindare il terzo posto nella classifica finale: ai playoff scudetto, al via mercoledì, avversaria sarà Milano.

Primo set – Trascinata dalla coppia Simon-Romanò, la Gas Sales è magistrale nel ribaltare un primo set dove è Modena a mettere la freccia, portandosi avanti 11-16 grazie all’ottima prova a servizio e in contrattacco. Ma il vantaggio gialloblù è destinato a frantumarsi sotto i colpi dai nove metri di Romanò (suo l’ace del -1 sul 16-17) e di un Simon più in forma che mai: il cubano piazza un muro e un ace consecutivi che sanciscono il pari (20-20), con la rimonta che si completa con il solito Romanò (9 punti per lui) e nel finale con un glaciale Lucarelli. Piacenza chiude avanti 25-23.

Secondo set – La battaglia è appena cominciata. Modena, infatti, si aggiudica ai vantaggi un combattutissimo secondo set, ricco di sorpassi e controsorpassi, dove sono proprio i ragazzi di Giuliani a passare avanti 5-1, prima di essere raggiunti e superati dai biancorossi. Ma il nuovo vantaggio piacentino si incrina sotto i colpi a servizio di Sapozhkov, ma soprattutto di Davyskiba (chiuderà il parziale a quota 9 centri), grazie ai quali Modena torna a condurre sul 18-20. Piacenza si rifà sotto con Simon pareggiando i conti nel finale, si va ai vantaggi dove i canarini sono più cinici nel chiudere sul 24-26.

Terzo set – Piacenza risponde per le rime nel terzo set, aggrappandosi proprio alla propria qualità a servizio: la scorpacciata dai nove metri inizia con Leal (3-1), proseguendo con un doppio Lucarelli (10-4) per poi concludersi con un doppio Caneschi (15-6). Cinque punti dai nove metri che consentono alla Gas Sales di archiviare in fretta il parziale sul 25-17.

Quarto set – Già certa del terzo posto in classifica la Gas Sales si lancia verso la conquista del quarto set, con Anastasi che concede spazio a tutti. Con Recine nelle vesti di trascinatore (per lui due ace e diverse giocate strepitose), i vari Dias, Andringa, Alonso, Gironi e Ricci dominano in lungo e in largo, facendo scorrere i titoli di coda con il 25-15 finale.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI