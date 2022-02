I Lyons Rugby rallentano nel finale e le Fiamme Oro si impongono 25-15

Le Fiamme Oro superano per 25-15 i Lyons e li agganciano in classifica a quota 21, al sesto posto.

Ora il cammino delle due contendenti nel campionato Top 10 di rugby dipenderà da quanto riusciranno ad ottenere nel corso dei rispettivi recuperi: due per i piacentini, tre per i poliziotti romani.

Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che provano a giocare alla mano invogliate dal bel meteo di Roma. Dopo le scaramucce iniziali sono i Lyons a muovere il tabellino, con l’ennesima meta di potenza di Romulo Acosta in questo campionato al 12’. La risposta delle fiamme non si fa attendere, e dopo 5 minuti è il Man Of The Match Vian a marcare la prima meta dei suoi, per il 5-7 parziale. Dominano le difese, con la partita che rimane a centrocampo ma molto vivace. Il blitz delle Fiamme arriva al 28’, con D’Onofrio che porta in vantaggio i suoi al termine di una lunga azione manovrata. Nel finale di frazione i bianconeri provano la reazione, ma la difesa dei cremisi regge e si va all’intervallo sul 12-7.

In avvio di ripresa botta e risposta tra i due calciatori Mennitti Ippolito e Ledesma, prima di un punto chiave della partita, con il cartellino giallo rimediato da Capitan Bruno per placcaggio ad avversario in aria. Di Marco punisce subito i Lyons con tre punti che portano i suoi oltre break, ma i bianconeri si compattano e trovano la risposta con la meta di Cocchiaro su maul avanzante che riapre la partita. Ledesma manca la trasformazione che sarebbe valsa il -1, e lascia 10 minuti di thriller finale. Purtroppo per i Leoni le energie erano al lumicino dopo una partita di sacrificio, e l’assenza di alcuni giocatori importanti ha reso la panchina oltremodo corta, riducendo le soluzioni per svoltare la gara. Nel finale sono i padroni di casa a dimostrarsi più cinici e portare a casa il risultato lavorando su uno dei punti di forti della squadra Romana. Il punteggio finale di 25-15 lascia l’amaro in bocca, con i Lyons che avrebbe sicuramente meritato di tornare a casa con almeno un punto in classifica.

Dopo due mesi senza una partita disputata per intero, i Lyons hanno sicuramente subito la disabitudine al ritmo partita, che dovrà essere presto recuperato in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida di sabato prossimo in casa contro il Viadana, squadra che finora non ha disputato un campionato all’altezza delle attese ma che sembra in ripresa.

TOP 10 RUGBY – RISULTATI E CLASSIFICA

IL TABELLINO

Fiamme Oro – Sitav Lyons 25-15

Fiamme Oro: Menniti-Ippolito (24’st Spinelli), D’Onofrio G., Forcucci, Vaccari (38’st Angelini), Guardiano, Di Marco, Piva (13’st Marinaro), Cornelli M. (32’st Angelone), Vian, Chianucci, Chiappini (13’st Fragnito), Stoian, Iovenitti (27’st Romano), Moriconi (8’st Taddia), Mariottini (3’st Zago). All: Presutti Sitav

Lyons: Biffi, Via G. (8’st Cuminetti), Paz, Conti, Bruno, Ledesma, Via A. (19’st Fontana), Portillo, Salvetti (8’st Cisse), Moretto, Janse van Rensburg, Cemicetti, Aloè (14’st Minervino), Rollero (14’st Cocchiaro), Acosta (20’st Actis). All: Garcia

Arbitro: Rosella di Roma

Marcatori: 12′ mt Acosta tr Ledesma (0-7); 17′ mt D’Onofrio (5-7); 24′ mt Vian tr Menniti-Ippolito (12-7); secondo tempo: 8′ cp Menniti-Ippolito (15-7); 13′ cp Ledesma (15-10); 15′ cp Di Marco (18-10), 21′ mt Cocchiaro (18-15); 39′ mt di punizione Fiamme Oro (25-15)