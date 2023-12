I Lyons ci provano fino alla fine, ma devono arrendersi al Colorno. Finsice 22-17

Quattro mete annullate nella ripresa e un finale al cardiopalma, ma i Lyons escono sconfitti dal campo del Colorno per soli 5 punti: 22-17. Tanto rammarico per gli uomini di Urdaneta e Paoletti, che sono andati a un passo dal ribaltare la partita con un secondo tempo dominato. A condannare i bianconeri la prima parte di gara in cui Colorno ha finalizzato tutte le occasioni avute chiudendo in vantaggio per 22-3. A nulla è valsa la reazione dei Lyons, concreti e tenaci nella ripresa nel cercare di riaprire la partita e che hanno marcato in tutto 6 mete, tre però annullate dall’arbitro. Il Colorno aggancia così il Petrarca Padova in vetta alla classifica, mentre i Lyons si devono accontentare di un solo punto in classifica.

In una vera e propria bufera di pioggia e vento, il Colorno nel primo tempo si dimostra più abile a domare gli elementi e a prendere possesso del territorio. I padroni di casa vanno subito a segno con Van Tonder, poi Del Bono accorcia le distanze con un piazzato. A stretto giro il Colorno allunga con la meta di Gesi, e i Lyons si ritrovano già con le spalle al muro. La frenesia e la voglia di risalire il campo costringe i bianconeri all’errore, e il Colorno, da squadra esperta qual è, segna altre due mete prima dell’intervallo sfruttando ogni occasione.

Nel secondo tempo lo spartito è completamente diverso, con i Lyons che appoggiandosi a una mischia dominante si installano nella metà campo offensiva senza lasciare fiato al Colorno. Arrivano due mete di Minervino a riaprire i giochi, e il Colorno va in seria difficoltà. Negli ultimi 20 minuti i Lyons varcano la linea di meta 4 volte, due volte con Tripodo e due con Pisiccchio, ma in tutte le occasioni il TMO annulla le segnature, per la rabbia di Capitan Bruno e compagni. Anche l’ultimo assalto dei bianconeri si spegne sulla difesa arcigna del Colorno, rimasto in 14 per il cartellino giallo mostrato a Mordacci. I Leoni torneranno in campo domenica 10 dicembre al Beltrametti contro la Capolista Petrarca Padova.